WHO के अनुसार पिछले 24 घंटे में दुनियाभर में कोरोना से 5600 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 333401 पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक मामले सामने आए है। यूरोप में कोरोना से मरने वालों की संख्या 173000 के करीब पहुंच गई है।

इंटरनेशनल डेस्क: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ताजा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी से संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है और अब तक 333400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। WHO की शनिवार को कोरोना वायरस स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में कोरोना वायरस के पुष्ट मामलों की संख्या 5103006 हो गई है, पिछले 24 घंटों में 109,536 नए मामले सामने आए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के ताजा आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी से संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है और अब तक 333400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। WHO की शनिवार को कोरोना वायरस स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में कोरोना वायरस के पुष्ट मामल

Stories You May Like