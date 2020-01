चीन में इन दिनों जहां कोरोना वायरस से दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं इसी बीच एक चीनी महिला का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि एक चीनी महिला एक फैंसी रेस्टोरेंट में पूरा चमगादड़ खा गई। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर कुछ दिन पहले चीनी वैज्ञानिकों

बीजिंगः चीन में इन दिनों जहां कोरोना वायरस से दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं इसी बीच एक चीनी महिला का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में दिख रहा है कि एक चीनी महिला एक फैंसी रेस्टोरेंट में पूरा चमगादड़ खा गई। बता दें कि कुछ दिन पहले चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि कोरोना वायरस चमगादड़ों और सांपों से इंसानों में आया है। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब चीन में कोरोना वायरस ने करीब 25 लोगों की जान ले ली है और करीब 830 से ज्यादा लोगों के इससे पीड़ित होने की पुष्टि हुई है।

When you eat bats and bamboo rats and shit and call it a "Chinese delicacy", why y'all be acting surprised when diseases like #coronavirus appear? 🤢pic.twitter.com/SQjCzheDQN