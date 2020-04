पाकिस्‍तान कोरोना वायरस की मार से बेहाल है । इस बीच पाक के राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी अपनी लापरवाही के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं । राष्‍ट्रपति आरिफ शुक्रवार को नमाज पढ़ते समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ....

इस्‍लामाबादः पाकिस्‍तान कोरोना वायरस की मार से बेहाल है । इस बीच पाक के राष्‍ट्रपति आरिफ अल्‍वी अपनी लापरवाही के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं । राष्‍ट्रपति आरिफ शुक्रवार को नमाज पढ़ते समय सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। वह भी तब कुछ दिनों पहले ही उन्‍होंने पाकिस्‍तानी मौलानाओं के साथ बैठककर लोगों से अकेले में नमाज पढ़ने की अपील की थी। यही नहीं पाकिस्‍तानी राष्‍ट्रपति ने इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो बनवाया और उसे मीडिया में रिलीज किया गया। पाकिस्‍तानी राष्‍ट्रपति के भीड़ के साथ नमाज पढ़ने की सोशल मीडिया में जमकर आलोचना हो रही है। इससे पहले पाकिस्‍तानी राष्‍ट्रपति अल्‍वी एन 95 मास्‍क पहनने पर डॉक्‍टरों के निशाने पर आ गए थे।

President Arif Ali urged the nation to stay inside, avoid human interaction and offer prayers at home to stop spread of Corona but himself offered prayers with others and got the session filmed too #CoronaInPakistan pic.twitter.com/dQuUqORvXZ