चीन ने US यूनिवर्सिटी से कोरोना वैक्सीन रिसर्च चुराने का किया प्रयास, FBI कर रही जांच

आधे मिनट में कोरोना पर मार स्टडी के मुताबिक 30 फीसदी कॉन्सन्ट्रेशन के एथिल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल (Ethyl and Isopropyl Alcohol) आधे मिनट में वायरस के एक लाख कणों को मार सकते हैं। नई स्टडी पिछले उन दावों को खारिज करती है जिसमें कहा गया था कि वायरस को खत्म करने के लिए 60 फीसदी से ज्यादा कॉन्सन्ट्रेशन वाले अल्कोहल की जरूरत होती है। वहीं नई स्टडी के मुताबिक सतह को कीटाणुमुक्त करने में क्लोरीन भी काफी कारगर साबित हुआ है और क्लोरीन से डिसइंफेक्ट करने पर Sars-CoV-2 30 सेकंड के भीतर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं।

