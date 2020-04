कोरोना वायरस के कारण संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में फंसे 20 हजार से अधिक पाकिस्तानी श्रमिकों ने घर लौटने की मांग को लेकर दुबई में स्‍थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया...

दुबईः कोरोना वायरस के कारण संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में फंसे 20 हजार से अधिक पाकिस्तानी श्रमिकों ने घर लौटने की मांग को लेकर दुबई में स्‍थित पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक शनिवार को पाकिस्तानी दूतावास के बाहर काफी भीड़ जमा हुई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि न तो पाकिस्‍तानी उच्‍चाधिकारी उन्‍हें वापस पाकिस्‍तान भेजने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं और न ही यूएई अधिकारी उनकी कोई मदद कर रहे हैं। एक वाणिज्य दूतावास के प्रवक्ता ने बताया, 20,000 से अधिक पाकिस्तानियों ने घर जाने के लिए वाणिज्य दूतावास के साथ 3 अप्रैल को संपर्क किया था।

अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने पंजीकरण कराया था, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी या उपने स्वामी ने पैसा देना बंद कर दिया था और इनमें कुछ लोग आगंतुक वीजा वाले भी थे। पाकिस्तानी राजनयिकों के अनुसार, 'पाकिस्तान यूएई का एक बड़ा श्रमिक आपूर्तिकर्ता है।' प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उड़ानों की व्यवस्था करने के लिए अपने यूएई समकक्षों के साथ बातचीत की ताकि पाकिस्तानियों को स्वदेश लौटाया जा सके। हालांकि, यूएई और दुबई के सरकारी मीडिया कार्यालयों ने टिप्पणी के लिए ईमेल के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया है।

#WATCH Abandoned Pakistanis protest outside Pakistan consulate in Dubai after no help was provided to them by either Pakistani authorities or UAE authorities, beg for repatriation to Pakistan. (Source: Amateur video) pic.twitter.com/qOkKkDwP6e