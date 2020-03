ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 70 से ज्यादा हो चुकी है। देश में बढ़ती संक्रमित लोगों की संख्या के बाद से ही लोगों में डर का...

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 70 से ज्यादा हो चुकी है। देश में बढ़ती संक्रमित लोगों की संख्या के बाद से ही लोगों में डर का माहौल है। वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोग साफ-सफाई का पहले से कहीं ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। हैंड वॉश और टॉयलेट पेपर की मांग अचानक बढ़ गई है। बड़ी मात्रा में टॉयलेट पेपर और हैंड वॉश खरीदे जाने के कारण बाजार में इनकी किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया में तो टॉयलेट पेपर की कमी का मामला लड़ाई-झगड़े तक पहुंच गया है। टॉयलेट पेपर को लेकर हुए झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मॉल की एक दुकान में तीन महिलाओं को टॉयलेट पेपर को लेकर आपस में झगड़ते हुए नजर आ रही हैं।झगड़े की शिकायत मिलने पर पुलिस ने उन्हें सम्मन जारी किया है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की दहशत इतनी है कि लोग जरूरत से ज्यादा टॉयलेट पेपर खरीद रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में टॉयलेट पेपर की कमी हो गई है।

All because of toilet paper 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/XGtLeXrKJ5