इंटरनेशनल डेस्कः दुनियाभर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई है। इस खतरनाक महामारी के इलाज के लिए वैक्सीन की खोज में भी दुनिया के कई देश और उनके कई स्वास्थ्य और शोध संस्थान लगे हुए हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इलाज के लिए जिस वैक्सीन पर काम कर रही है, वह कोरोना वायरस के तोड़ की रेस में सबसे आगे है। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथन ने कहा है, 'वह जिस स्टेज पर हैं और जितने एडवांस्ड हैं, मुझे लगता है वे सबसे आगे निकल रहे हैं।' ऑक्सफोर्ड और AstraZeneca Plc. की वैक्सीन ChAdOx1 nCov-19 क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में है। इस चरण में पहुंचने वाली दुनिया की यह पहली वैक्सीन है। वहीं, अमेरिका की Moderna Inc अपनी वैक्सीन mRNA-1273 के ट्रायल का दूसरा चरण शुरू कर चुकी है। Moderna Inc भी काफी तेजी से काम कर रही है, लेकिन फिलहाल AstraZeneca का वैश्विक असर ज्यादा संभव लग रहा है। इसको लेकर स्वामिनाथन ने कहा, 'हमें पता है कि Moderna की वैक्सीन भी तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंचने वाली है, शायद जुलाई में, इसलिए वे भी ज्यादा पीछे नहीं हैं, लेकिन AstraZeneca का ग्लोबल स्कोप ज्यादा है। दुनिया में कोरोना के 1 करोड़ मामले दुनियाभर में कोविड-19 के मामले 1 करोड़ के पार हो गए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक, पूरी दुनिया में 10,001,527 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और अब तक 4,99,124 लोगों की मौत इस जानलेवा बीमारी के चलते हुई। वहींं दूसरी ओर 50 लाख लोग इस भयानक वायरस को हराकर ठीक भी हुए हैं। भारत में आंकड़ा 5 लाख पार कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना की जांच में आई तेजी के बाद से रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में करीब 19906 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 410 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमितों के मामले में एक दिन में यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। देश में अब तक कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 5,28,859 हो गई है और 16,095 मरीजों की मौत हुई है। देश में फिलहाल 2,03,051 एक्टिव केस हैं और 3,09,713 लोग ठीक हो चुके हैं।

