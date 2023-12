PM मोदी के स्वागत में दुबई में उमड़ा जनसैलाब, तिरंगे के साथ लगे 'भारत माता की जय' के नारे

दुबईः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट ऐक्शन समिट (विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन) ‘COP-28’ में भाग लेंगे। गुरुवार को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह दुबई पहुंच गए। उनके स्वागत में यहां दुबई में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान भारतीय प्रवासियों के सदस्यों ने ‘सारे जहां से अच्छा’ गाया। इसके साथ ही ‘भारत माता की जय’, 'अबकी बार मोदी सरकार' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए। पीएम मोदी ने X पर पोस्ट किया ‘COP-28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन की कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य एक बेहतर ग्रह बनाना है’।

#WATCH | Members of the Indian diaspora raise slogans of 'Abki Baar Modi Sarkar' and 'Vande Mataram' as Prime Minister Narendra Modi arrived at the hotel in Dubai pic.twitter.com/fQvnFv6Sxs — ANI (@ANI) November 30, 2023