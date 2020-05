कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कुल 97 हजार 711 मौतों के साथ ही संक्रमण के सर्वाधिक 16 लाख 43 हजार 098 ...

न्यूयार्कः कोरोना वायरस से दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कुल 97 हजार 711 मौतों के साथ ही संक्रमण के सर्वाधिक 16 लाख 43 हजार 098 मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन महामारी की गंभीरता के प्रति ट्रंप सरकार के लापरवाह रवैये के चलते यहां के लोग भी कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है और ये बात बच्चे-बच्चे को याद हो गई होगी लेकिन अमेरिका का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

इस वीडियो में कोरोना महामारी के बीच सैकड़ों लोग एक पूल में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो है अमेरिका के सेंट्रल मिसौरी नामक जगह का जहां लेक ऑफ द ओज़ार्क में लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए पूल पार्टी कर रहे हैं और कोरोना की परवाह किए बिना लोग एक-दूसरे के गले मिल रहे हैं, साथ चिपक कर सेल्फी ले रहे हैं और रोमांस कर रहे हैं।

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u