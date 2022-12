काबुल अटैक ने दिलाई मुंबई हमले की याद !  ताबड़तोड़ फायरिंग व धमाकों के बीच खिड़कियों से लटके दिखे लोग (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक होटल पर हुए हमले ने लोगों को 2008 भारत में हुए मुंबई अटैक की याद दिला दी है। काबुल में हुए इस होटल के आस-पास वैसा ही मंजर था जैसा कि 2008 में ताज होटल पर हमले के बाद खौफनाक दृश्य था। इस होटल में विदेशी पर्यटक भी ठहरते हैं। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे ISKP (इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रॉविंस) का हाथ है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये होटल काबुल के शहरएनवां इलाके में है। ये होटल चीन से अफगानिस्तान आने वाले लोगों का खास पसंद है इसलिए यहां चीनी बड़ी संख्या में ठहरते हैं।

BIG‼️ CHlNESE attacked in Afghanistan❗️ A hotel in #Kabul where it is said that #Chinese citizens were stationed has been attacked. 👇More details awaited! This incident is reminiscent of the attacks Chinese hv bn facing in #Pakistan since sometime. pic.twitter.com/tj7Hwbj97g — Levina🇮🇳 (@LevinaNeythiri) December 12, 2022