जर्मन में ईंधन कीमतों में वृद्धि व चांसलर ओलाफ की नीतियों खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग (वीडियो)

बर्लिनः रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का सामना कर रहे कई यूरोपीय देशों में महंगाई व ईंधन की बढ़ती के कारण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोगों में अपनी सरकारों के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जर्मनी के विभिन्न शहरों में चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि ओलाफ स्कोल्ज़ की नीति और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जर्मन वासियों का कहना है कि रूसी प्रतिबंधों के चलते ईंधन के दाम बढ़ते जा रहै हैं जिससे मंहगाई में वृद्दि हो रही है।

Germans rise up en masse. Demonstrations in many German cities against Olaf Scholz's policy and the sanctions against Russia that are leading Germany and beyond into the abyss. In the video Leipzig. It will be a very hot autumn in Europe and beyond. pic.twitter.com/anM4mAXmH1 — RadioGenova (@RadioGenova) September 5, 2022