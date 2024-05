प्रसिद्ध रैपर 'डिडी' का होटल में पूर्व प्रेमिका पर हमले और मारपीट का खतरनाक VIDEO आया सामने

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के मशहूर रैपर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स की मुसीबत एक बार फिर बढ़ सकती है। उन पर लगे पूर्व प्रेमिका पर हमले के आरोपों को लेकर नई चौंकाने वाली जानकारी व वीडियो सामने आया है। गायिका कैसी ने डिडी पर बलात्कार, अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। वेंचुरा के वकील डगलस एच. विग्डोर ने एक बयान में कहा, "दिल दहला देने वाले वीडियो ने कॉम्ब्स के परेशान करने वाले और हिंसक व्यवहार की और पुष्टि की है।" उन्होंने कहा, "इसे सामने लाने के लिए वेंचुरा ने जो साहस और धैर्य दिखाया है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।"

🇺🇸DIDDY’S FORMER ASSISTANT CLAIMS HE’S “CAPABLE OF VIOLENCE”



After footage emerged appearing to show Diddy attacking his ex-girlfriend, his former assistant Suzi Siegel said, “There was not one cell in my body that was surprised.”



Although she never personally witnessed… https://t.co/ac69yZCrtx pic.twitter.com/cKU2LtHC3x — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2024