दुबई: विश्व में लाखों लोग इस समय जानलेवा कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। कोरोना से सबसे बड़ी दुनिया जंग डॉक्टर्स को लड़नी पड़ रही है। गंभीर बीमारी का इलाज कर रहे डॉक्टरों का दर्द देखकर पूरी दुनिया उनका शुक्रिया अदा कर रही है और मरीजों के साथ उनकी सलामती की दुआ मांग रही है। कोरोना वायरस का इलाज कर रहे डॉक्टर्स न केवल नॉनस्टॉप लोगों का इलाज करने में जुटे हैं बल्कि उन्हें अपने परिवार से भी अलग रहना पड़ रहा है। वायरस का संक्रमण गलती से भी उनके परिवार तक न पहुंचे डॉक्टर्स इसका खास ख्याल रख रहे हैं। डॉक्टर अपने प्रियजनों को ना चाहते हुए भी खुद से दूर रख रहे हैं।

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरस हुआ है, जहां एक डॉक्टर चाहकर भी अपने बेटे को गले नहीं लगा पा रहे हैं। यह वीडियो सऊदी अरब के डॉक्टर नासिर अली अल शहरानी का है। डॉक्टर अपने छोटे बेटे को गले लगाने से रोक रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बाद डॉक्टरों को काम काफी बढ़ गया है। कई-कई घंटे तक वो अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT