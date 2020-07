चीन से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब पीएम मोदी की राह चल पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह कई सारे विकल्पों पर भी

वाशिंगटनः चीन से खफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब पीएम मोदी की राह चल पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीनी ऐप टिकटॉक को बैन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह कई सारे विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना के प्रकोप के बाद से ही ट्रंप चीन पर बुरी तरह से खफा हैं।

#WATCH — We are looking at TikTok, we may be banning TikTok. We may be doing some other things, we have a couple of options... But we are looking at lot of alternatives with respect to TikTok: US President Donald Trump pic.twitter.com/YqR3cMFmUi