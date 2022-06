भूकंप से दहला अफगानिस्तान; कम से कम 250 लोगों की मौत, पाकिस्तान में भी लगे तेज झटके (Video)

इंटरनेशनल डेस्क: अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप ने अफगानिस्तान ने भयंकर तबाही मचाई है। सुबह-सुबह आए भूकंप में वहां 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई व सैंकड़ों लोग घायल हो गए। भूकंप के ये झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई थी।

