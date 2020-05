पूरी दुनिया में अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते ई- कंपनी टेस्ला (Tesla) के CEO एलन मस्क के घर कुछ दिन पहले बेटे का जन्म हुआ...

इंटरनेशनल डेस्कः पूरी दुनिया में अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते ई- कंपनी टेस्ला (Tesla) के CEO एलन मस्क के घर कुछ दिन पहले बेटे का जन्म हुआ। एलन ने अपने नवजात बेटे का नाम का बेहद अजीब नाम रखा है जिसे जानकर दुनिया का दिमाग घूम गया है। मस्क ने बेटे का नाम X Æ A-12 रखा है। इसका मतलब को लेकर लोग हैरान हैं। उनकी पार्टनर ने इसका मतलब बताया तो सही लेकिन वह भी किसी की समझ में नहीं आया।

एलन हाल ही में पिता बने हैं और उन्होंने अपने बेटे का नाम ट्विटर पर शेयर किया जिसके सामने आते ही लोग हैरान रह गए। एलन ने एक ट्वीट के जवाब में बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम X Æ A-12 रखा है। इसके बाद Elon ट्विटर पर लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी बीच एक यूजर ने उनसे बेटे का नाम पूछ लिया। इसके जवाब में Elon ने बताया कि बेटे का नाम X Æ A-12 रखा गया है। लोगों को न सिर्फ यह मजाक लगा बल्कि किसी को इसका मतलब भी समझ में नहीं आया।

खास बात यह है कि एलन की पार्टनर ने इस नाम का मतलब बताया लेकिन वह भी किसी की समझ में नहीं आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि X Æ A-12 दरअसल, Elon और Grimes के फेवरिट एयरक्राफ्ट का नाम है। हालांकि, लोगों को अभी भी लग रहा है कि शायद यह जोड़ा लोगों के साथ मजाक कर रहा है। इससे पहले एक सवाल के जवाब में Elon ने बेटे का फोटो भी शेयर किया था।

X Æ A-12 first day of at pre school pic.twitter.com/dzwnDBYS3U