Blue Tick पर 8 डाॅलर फीस पर एलन मस्क ने कहा- आपको वही मिलता है जिसका आप भुगतान करते हैं

न्यूयॉर्क: ट्विटर के नए मालिक उद्योगपति एलन मस्क ने कहा है कि यह सोशल मीडिया मंच इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प स्थान है। मस्क ने 27 अक्टूबर को ट्विटर की खरीद के लिए 44 अरब डॉलर के सौदे को पूरा किया था। मस्क ने बुधवार को घोषणा की थी कि ट्विटर पर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ‘ब्लू टिक' के लिए उपयोगकर्ताओं को हर महीने 8 डॉलर देने होंगे, जिस पर इसके उपयोगकर्ताओं ने रोष जताया है।

मस्क ने ट्वीट किया कि ट्विटर इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प स्थल है, यही वजह है कि आप अभी इस ट्वीट को पढ़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था, दाएं-बाएं दोनों ओर से एक साथ हमला होना अच्छा संकेत है। आपको वही मिलता है जिसका आप भुगतान करते हैं।

Twitter is simply the most interesting place on the Internet. That’s why you’re reading this tweet right now. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022