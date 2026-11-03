करोड़ों का खाना बर्बाद: यूरोप के 7 देशों में बड़ा साइबर अटैक, सुपरमार्केट के फ्रीजर हैक कर 50°C तक बढ़ाया तापमान

यूरोप के कई देशों में एक बड़ा और खतरनाक साइबर हमला हुआ है। रॉयटर्स के अनुसार, यूरोप एक बड़े साइबर हमले की चपेट में है। बेल्जियम, स्वीडन, लक्जमबर्ग, आयरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया में सुपरमार्केट के फ्रिज और फ्रीजर हैक कर लिए गए हैं। हैकरों...

यूरोप: यूरोप के कई देशों में एक बड़ा और खतरनाक साइबर हमला हुआ है। रॉयटर्स के अनुसार, यूरोप एक बड़े साइबर हमले की चपेट में है। बेल्जियम, स्वीडन, लक्जमबर्ग, आयरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया में सुपरमार्केट के फ्रिज और फ्रीजर हैक कर लिए गए हैं। हैकरों ने इनका तापमान बढ़ाकर 50°C तक कर दिया, जिससे भारी मात्रा में खाद्य सामग्री खराब हो गई।

स्वीडन के एक सेल्स मैनेजर ने बताया, "सब कुछ बर्बाद हो गया है। एक साइबर हमला हुआ है और हमारे सभी फ्रीजर का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया।" बेल्जियम और लक्जमबर्ग में 40 से ज्यादा सुपरमार्केट प्रभावित हुए हैं। बेल्जियम के एक स्टोर मैनेजर ने कहा, "मेरे पास उनके लिए बस दो शब्द हैं, कृपया जाग जाएं, क्योंकि कुछ बहुत गलत हो रहा है।"

BREAKING: Europe is under a massive cyber attack, with supermarket fridges and freezers in Belgium, Sweden, Luxembourg, Ireland, the Netherlands, Finland and Estonia all hacked today by raising temperatures to up to 50°C, destroying huge quantities of food, per Reuters. "Everything is destroyed," a sales manager in Sweden said, adding that "there has been a cyberattack and all our freezers reached 50 degrees." More than 40 supermarkets in Belgium and Luxembourg were affected. "I only have two words for them: wake up, please, because there's something going on," a store manager in Belgium said. This follows a similar cyberattack last month that hit hundreds of supermarkets in France, raising freezers as high as 80°C and causing major food losses. It also comes after freezers at 6 US military bases mysteriously malfunctioned, spoiling large quantities of food, which the Pentagon is investigating as a suspected cyberattack. — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) November 2, 2026

यूरोन्यूज़ के मुताबिक, माना जा रहा है कि ये ताज़ा घटनाएं रविवार रात (स्थानीय समय) और सोमवार सुबह (स्थानीय समय) के बीच हुईं। साइबर अपराधियों ने सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मौजूद कमियों (vulnerabilities) का फायदा उठाया।बेल्जियम में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कई सुपरमार्केट में रेफ्रिजरेटर का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसके चलते खुदरा विक्रेताओं को लाखों यूरो मूल्य का खाद्य सामान फेंकना पड़ा।

बेल्जियम के सेंटर फॉर साइबरसिक्योरिटी (CCB) ने पुष्टि की है कि उसे सुपरमार्केट के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को निशाना बनाने वाली इस घटना की जानकारी है। CCB की प्रवक्ता कैट्रियन एगर्स ने बेल्जियम के मीडिया आउटलेट 'बेल्गा' (Belga) को बताया, "हमें इस घटना के बारे में पता है, लेकिन हमारे पास अभी और कोई जानकारी नहीं है।"

बेल्जियम के समाचार पत्र 'ले सोइर' (Le Soir) के अनुसार, इस हमले से लगभग 40 'डेल्हैज़ प्रॉक्सी' (Delhaize Proxy) सुपरमार्केट, 15 'कैरेफोर शॉप एंड गो' (Carrefour Shop & Go) स्टोर, 15 'इंटरमार्शे' (Intermarché) स्टोर और पांच 'स्पार Q8' (Spar Q8) सर्विस स्टेशन प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, कसाई समूह 'डी लाएट एन वैन हैवर' (De Laet en Van Haver) और मॉन्स के पास बर्गन में स्थित एक IKEA स्टोर भी प्रभावित व्यवसायों में शामिल हैं।

'डेल्हैज़' (Delhaize) के एक प्रवक्ता ने यूरोन्यूज़ को बताया, "हमने एक ऐसी IT घटना की पहचान की है, जिसने कई दर्जन स्टोरों के रेफ्रिजरेशन सिस्टम को प्रभावित किया है। हमने अपने स्टोरों को चालू रखने के लिए तुरंत ज़रूरी कदम उठाए हैं।"

'कैरेफोर बेल्जियम' (Carrefour Belgium) के प्रवक्ता मिच वर्गाउवेन ने साइबर हमले की पुष्टि करते हुए कहा, "यह एक साइबर हमला है, इसके पीछे कोई और कारण नहीं है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि "इसका असर बहुत सीमित है।"

'डेल्हैज़' के रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रबंधन करने वाली बेल्जियम की कंपनी 'सबकोबेल' (Sabcobel) के CEO स्टीफन मोएलन्स ने 'बेल्गा' को बताया कि इस हमले में उसी तरीके (mechanism) का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि फ्रांस में हुए पिछले साइबर हमले में देखा गया था।

उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई जब रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में लगे इवैपोरेटर (evaporators) को 'डीफ्रॉस्ट मोड' (defrost mode) पर सेट कर दिया गया था। मोएलन्स ने आगे कहा कि इस खामी को दूर करने के लिए केवल सॉफ्टवेयर अपडेट काफी नहीं होगा, बल्कि इसमें कुछ फिजिकल बदलाव (भौतिक बदलाव) करने की भी जरूरत होगी। मोएलन्स ने कहा, "पिछले कुछ हफ्तों से, हम अपने ग्राहकों के फ्रिज को इस खामी से बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

इस बीच, आयरलैंड की तीसरी सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन, 'सुपरवैल्यू' (SuperValu) ने पुष्टि की कि उसके 223 स्टोरों में से 13 स्टोरों के रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक साइबर घटना से प्रभावित हुए हैं। स्काई न्यूज के अनुसार, प्रभावित सिस्टम केवल एक खास मॉडल तक ही सीमित थे, और इन स्टोरों से ठंडे और फ्रोजन (जमे हुए) उत्पादों की बिक्री रोक दी गई।

स्वीडन में, देश के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र ने बताया कि वे ICA और कूप (Coop) ग्रोसरी स्टोरों से जुड़ी कई घटनाओं पर काम कर रहे हैं, जहां रातों-रात फ्रीजर का तापमान काफी बढ़ गया था। स्टॉकहोम में ICA के एक फ्रेंचाइजी स्टोर की सेल्स मैनेजर, एंग्ला इंगवाल ने स्काई न्यूज को बताया कि यह हमला रात करीब 2 बजे (स्थानीय समय) हुआ और इसका पता सुबह 5:30 बजे (स्थानीय समय) चला।

उन्होंने कहा, "एक साइबर हमला हुआ है और हमारे सभी फ्रीजर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सब कुछ खराब हो गया है।"

ICA ने पुष्टि की कि कुछ ही स्टोर प्रभावित हुए हैं, जबकि स्वीडन के दैनिक समाचार पत्र 'एफ्टनब्लाडेट' (Aftonbladet) ने बताया कि 'कूप' (Coop) के छह स्टोरों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं।

स्वीडन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के प्रमुख जॉन बिलो ने कहा कि एजेंसी ने देश में ऐसे कई ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी डिवाइस की पहचान की है, जो असुरक्षित हैं और जिन्हें अपडेट या पैच करने की जरूरत है।

सार्वजनिक प्रसारक ERR के अनुसार, टेक्नोलॉजी सप्लायर 'किटमैन कोल्डटेक' (Kitman Coldtech) ने बताया कि एस्टोनिया में 'सेल्वर' (Selver) सुपरमार्केट का एक स्टोर प्रभावित हुआ, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

रेफ्रिजरेशन सप्लायर 'डैनफॉस' (Danfoss) के एक प्रवक्ता के अनुसार, नीदरलैंड में कम से कम 17 कंपनियों के फ्रीजिंग और कूलिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया। प्रभावित कंपनियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है।

लक्जमबर्ग में, 'डेल्हैज़' (Delhaize) ने ऐसी किसी घटना से बचने के लिए एहतियात के तौर पर अपने ऑर्डरिंग सिस्टम को सस्पेंड (बंद) कर दिया। वहीं, फिनलैंड की मीडिया ने बताया कि 'के ग्रुप' (K Group) के कई सुपरमार्केट भी प्रभावित हुए हैं।

इन घटनाओं ने रिमोट से कंट्रोल होने वाले रेफ्रिजरेशन और अन्य ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी सिस्टम की सुरक्षा खामियों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। तकनीकी प्रगति ने रेफ्रिजरेटर और हीटिंग सिस्टम जैसे उपकरणों को, जिन्हें पहले मैन्युअल रूप से चलाया जाता था, अब दूर से ही नियंत्रित और मॉनिटर करने लायक बना दिया है।

यूरोपीय आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। प्रवक्ता ने कहा, "ये घटनाएं दिखाती हैं कि साइबर हमले सेवाओं को बाधित कर सकते हैं, व्यवसायों पर असर डाल सकते हैं और सीधे तौर पर नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।" हाल के इन हमलों की जिम्मेदारी किसी भी समूह ने नहीं ली है। अधिकारियों ने भी इन हमलों के पीछे शामिल लोगों की पहचान नहीं की है।