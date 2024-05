अमेरिका की यूरोपीय बैंकों को सख्त चेतावनी- "रूस से फौरन निकल जाओ या फिर..."!

वॉशिंगटनः अमेरिका ने रूस में काम कर रहे यूरोपीय बैंकों को चेतावनी दी है कि वे रूस से फौरन निकल जाएं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने रूस में काम कर रहे यूरोपीय बैंकों के सामने आने वाले जोखिमों पर चिंता जताते हुए ये चेतावनी दी है। इटली के स्ट्रेसा में G7 वित्त नेताओं के साथ एक बैठक के दौरान, येलेन ने जोर देकर कहा कि अमेरिका उन बैंकों के खिलाफ द्वितीयक प्रतिबंधों को मजबूत करने पर विचार कर रहा है जो रूस के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने वाले लेनदेन को सुविधाजनक बनाते हैं। उन्होंने विशिष्ट विवरण नहीं दिए या ऐसे किसी भी बैंक की पहचान नहीं की, जिसे लक्षित किया जा सकता है।

“We are looking at potentially a tougher stepping-up of our sanctions on banks that do business in Russia.”



