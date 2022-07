जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भाषण के दौरान मारी गोली, सामने आया हमले का LIVE वीडियो

तोक्यो: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर पश्चिमी जापान में एक चुनावी कार्यक्रम में भाषण के दौरान गोली चलायी गई। गोली लगने के बाद आबे को दिल का दौरा भी पड़ा और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें हमलावर प्रधानमंत्री शिंजो आबे के पीछे से आकर गोली चलाता है।

‘एनएचके' ने घटना का एक फुटेज प्रसारित किया है, जिसमें आबे को सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है और कई सुरक्षाकर्मी उनकी ओर भागते हुए देखे जा सकते हैं। आबे जब जमीन पर गिरे तो उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था तथा उनकी कमीज पर खून लगा हुआ देखा गया।

#WATCH | Ex-Japanese PM Shinzo Abe shot during a speech in Nara city. Fire Dept says he's showing no vital signs, is in cardiopulmonary arrest & scheduled to be transferred by medevac to Nara Medical University. Shooter nabbed.



Aerial visuals from Nara City.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/OSVxn48fyD