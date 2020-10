कनाडा के जिस व्यक्ति ने विज्ञापन दिया था उस व्यक्ति के फेसबुक पेज का नाम The Seed Company by EW Gaze है। उसने फेसबुक पर Walla Walla onions के बीज का विज्ञापन दिया था। गौरतलब है कि फेसबुक द्वारा कंटेंट को हटाने को लेकर कई बार विवाद हो चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अग्रेसिव कंटेंट को प्रमोट करने के भी आरोप लगते रहे हैं।

