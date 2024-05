इजराइल-मिस्र के सैनिकों के बीच गोलीबारी, एक सैनिक की मौत

इंटरनेशनल डेस्कः इजरायल के सैन्य हमलों में दक्षिणी गाजा शहर राफा के पश्चिमी तट में हमास के चीफ ऑफ स्टाफ यासीन रबिया की मौत हो गई। इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) ने सोमवार को बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार शाम उत्तर-पश्चिम राफा में ताल अस सुल्तान के इलाके में हमला किया गया था, जिसमें फिलीस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास का चीफ ऑफ स्टाफ यासीन रबिया मारा गया।



गौरतलब है कि राबिया ने पूरे पश्चिमी तट पर हमास के हमलों की योजना बनाई थी। इसके अलावा उसने 2001 और 2002 में कई जानलेवा हमले किये थे, जिसमें इजरायली सैनिक मारे गये। आईडीएफ के अनुसार हमास के वेस्ट बैंक मुख्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी खालिद नागर भी इजरायली हवाई हमले में मारा गया। उसने कथित तौर पर वेस्ट बैंक में हमलों का निर्देश दिया और गाजा पट्टी में हमास की गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरित किया। आईडीएफ ने आशंका जतायी है कि हमले और गोलीबारी में कई नागरिक घायल हुए हैं।

🇮🇱🇪🇬 IDF: WE ARE LOOKING INTO THE "SHOOTING INCIDENT" AT THE RAFAH BORDER



The IDF issued a brief statement on the cross-border clash between Israeli troops and Egyptian forces near the Rafah Crossing.



"A few hours ago, there was a shooting incident on the Egyptian border, the… https://t.co/ub5VSlTCaK pic.twitter.com/l0muskjOXY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 27, 2024