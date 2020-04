कोरोना वायरस से बढ़ती मरीजों की संख्या व मरने वालों के आंकड़ों में बढ़ोतरी से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस वायरस से अब तक दुनिया के कई ग्लोबल लीडर और दिग्गज हस्तियां संक्रमित हो चुकी ...

इस्लामाबादः कोरोना वायरस से बढ़ती मरीजों की संख्या व मरने वालों के आंकड़ों में बढ़ोतरी से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस वायरस से अब तक दुनिया के कई ग्लोबल लीडर और दिग्गज हस्तियां संक्रमित हो चुकी हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की बात सामने आई है। विदेशी मीडिया में इस बात का दावा किया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मच गई।

This foreign channel says that Prime Minister ⁦@ImranKhanPTI⁩ tests positive coronavirus. If true it’s really dangerous.What’s happening man ?#Corona pic.twitter.com/KyqQvosjhU