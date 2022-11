पाकिस्तान में आजादी मार्च दौरान पूर्व PM इमरान पर ताबड़तोड़ फायरिंग (देखें Shocking Videos)

इस्लामाबादः पाकिस्तान में आजादी मार्च दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर ताबड़तोड़ फायरिंग का समाचार है। डॉन न्यूज टीवी ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने वजीराबाद में अल्लाह हो चौक के पास पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के बख्तरबंद कंटेनर पर गोलियां चला दीं।

हालांकि हमले में इमरान खान बाल-बाल बच गए हैं। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार वजीराबाद में जफर अली खान चौक के पास पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान के कंटेनर के पास फायरिंग की सूचना मिली।

पाकिस्तान की ARY न्यूज रिपोर्ट की मानें तो गोली लगने से इमरान खान घायल हो गए हैं। उनके दाएं पैर में गोली लगी है और उन्हें करीब के ही अस्पताल में ले जाया गया है। पुलिस ने मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि, बाद में समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि इमरान खान पूरी तरह सुरक्षित हैं। डॉन न्यूज टीवी ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने वजीराबाद में अल्लाह हो चौक के पास पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान के कंटेनर पर गोलियां चला दीं। हालांकि हमले में इमरान खान बाल-बाल बचे हैं लेकिन उन्हें चोटें आई हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान के अलावा उनके मैनेजर सहित 4 लोग भी जख्मी हुए हैं। इमरान की दाईं टांग पर पट्टी बंधी देखी गई है।

बता दें कि तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के विरोध का मार्च का गुरुवार को सातवां दिन है। इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मार्च निकाल रहे हैं। इस मार्च के दौरान वह जिस गाड़ी में सवार थे, उसी के पास फायरिंग हुई है। इस हमले के बाद इमरान खान को उस गाड़ी से उतारकर कार में बिठाया गया। हमलावरों को पकड़ लिया गया है लेकिन 4 अन्य लोग बुरी तरह घायल हुए हैं।

Imran Khan was shot in the leg but was stable while being taken to hospital.I saw the assassin while firing from top of container, he fired a burst from his pistol & he was on the left side. He celebrated after firing so it was a planned assassination attempt. pic.twitter.com/OcNJhHTNcg