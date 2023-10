इजराइली हवाई हमले में गाजा के पत्रकार की पत्नी, बेटे और बेटी की दर्दनाक मौत

इंटरनेशनल डेस्कः इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। हमास के कब्जे वाले गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक गाजा में अब तक 6546 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2704 बच्चे और 1584 महिलाएं हैं। मंगलवार और बुधवार के दरमियान 756 लोग मारे गए। इन सबके बीच टेलीविजन चैनल अल जज़ीरा ने कहा कि गाजा में उसके एक संवाददाता की पत्नी, बेटा और बेटी बुधवार रात इजराइली हवाई हमले में मारे गए। हमास द्वारा संचालित एन्क्लेव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 25 लोग मारे गए।



हमले पर इज़राइली सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई जिसके बारे में अल जज़ीरा ने कहा कि यह गाजा के केंद्रीय नुसीरात शरणार्थी शिविर के एक क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया।

