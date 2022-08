अपनों पे सितम, गैरों पे करम! बिजली बनाकर विदेश भेज रहा जर्मनी, विरोध में सड़कों पर उतरे लोग

इंटरनेशनल डेस्क: बिजली या ऊर्जा संकट कोई एक देश नहीं जूझ रहा। कई देशों में बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारत में कुछ महीने पहले कोयले की कमी के कारण बिजली संकट आ गया था लेकिन समय रहते सरकार ने इस मसले को सुलझा लिया। इन दिनों यूरोप में भी ऐसे ही हालात हैं। फ्रांस के परमाणु बिजली घरों में दिक्कतों के कारण वहां बिजली संकट काफी बढ़ गया है। खबरों के अनुसार, वहां के आधे बिजली घर ही सुचारू तौर पर चल रहे हैं।

Breaking: 3,000+ people demonstrated in Plauen, Germany against the government's energy policy and the soaring gas and electricity prices that are set to take place in the fall 🚨



🔊 pic.twitter.com/H8YQ1GKRav — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) August 30, 2022