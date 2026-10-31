यूरोप के दो बड़े देशों में प्रदर्शनों की तैयारी; उपद्रवी हैलोवीन मुखौटों में मचा सकते बवाल, फ्रांस में दुकानों पर ताले व 70 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात

हैलोवीन के मौके पर फ्रांस में प्रदर्शनों और हिंसा की आशंका से 70 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं जर्मनी के 21 शहरों में Gen Z युवा महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, सरकारी कटौती और सामाजिक असमानता के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यूरोप में युवाओं का असंतोष...

Paris: यूरोप के दो बड़े देशों फ्रांस और जर्मनी में शनिवार को बड़े प्रदर्शनों की तैयारी है। फ्रांस में हैलोवीन के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं, जर्मनी में युवा महंगाई, सरकारी खर्चों में कटौती, शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक असमानता के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। फ्रांस में हैलोवीन के मौके पर प्रदर्शनकारियों द्वारा मुखौटों और वेशभूषा का इस्तेमाल कर पहचान छिपाने की आशंका जताई गई है। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने हिंसा की आशंका को बहुत अधिक बताते हुए कहा है कि उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पिछले सप्ताह 17 अक्टूबर को हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए देशभर में करीब 70 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कई दुकानदारों ने तोड़फोड़ और नुकसान के डर से अपनी दुकानों के सामने लकड़ी के पटरे लगा दिए हैं। फ्रांस के चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एलेन डि क्रेसेंजो ने कहा कि दुकानदार शनिवार के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें डर है कि हैलोवीन के मुखौटों के कारण उपद्रवियों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है।

जर्मनी के 21 शहरों में Gen Z का प्रदर्शन

जर्मनी में 'Gen Z regelt' यानी 'जेनरेशन जेड खुद संभालेगी' नाम से युवा आंदोलन ने 21 शहरों में प्रदर्शन का आह्वान किया है। इनमें बर्लिन, कोलोन, हैम्बर्ग और म्यूनिख शामिल हैं। युवा खराब स्कूल व्यवस्था, महंगाई, सरकारी खर्चों में कटौती, सामाजिक अन्याय, अनिवार्य सैन्य सेवा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। आयोजकों ने साफ किया है कि उनका आंदोलन किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है। हालांकि, पुलिस को आशंका है कि कट्टरपंथी संगठन प्रदर्शनों में घुसकर हिंसा भड़का सकते हैं। जर्मन संघीय पुलिस के संगठन जीडीपी के प्रमुख एंड्रियास रॉसकोफ ने कहा है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्यों भड़के यूरोप के युवा?

फ्रांस में सितंबर के आखिर से प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की अल्पमत सरकार 2027 के बजट पर चर्चा कर रही है। देश पर बढ़ता कर्ज और उधारी की लागत सरकार पर खर्च घटाने का दबाव बना रहे हैं। स्कूलों की खराब हालत, कक्षाओं में भीड़ और शिक्षा व्यवस्था में कथित भेदभाव के खिलाफ छात्र भी आंदोलन में शामिल हो गए हैं। ट्रेड यूनियन और येलो वेस्ट आंदोलन से जुड़े लोग भी महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जर्मनी में भी युवाओं की नाराजगी की वजह महंगाई, खराब स्कूल, सरकारी कटौती और फैसलों में नई पीढ़ी की अनदेखी है। कुल मिलाकर यूरोप में युवाओं का बढ़ता असंतोष सरकारों के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है।