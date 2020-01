दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। यह वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। चीन से फैले विषाणु की वजह से ...

हांगकांगः दुनिया के कई देश कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। यह वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है। चीन से फैले विषाणु की वजह से हांगकांग ने सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। इस बीच हांगकांग में चीन के खिलाफ कई महीनों से चल रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उस सार्वजनिक इमारत पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया जिसे कोरोना वायरस के संभावित संक्रमितों या उनका इलाज करने वाले कर्मियों को अस्थायी रूप रखने के लिए बनाया गया था। बता दें कि हांगकांग में अब तक 6 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।

जिस इमारत में संक्रमित लोगों को रखने का प्रस्ताव था, उसके आसपास के निवासियों ने परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और कुछ ने रास्ते को बाधित कर दिया। पुलिस ने रविवार को बताया कि प्रदर्शनकारियों ने इमारत पर पेट्रोल बम से हमला किया। एक मीडिया फोटोग्राफर ने दो अपार्टमेंट से आग की लपटें निकलते हुए देखी जिस पर काबू पाने के लिए अग्निशमन दल के सदस्य प्रयास कर रहे थे। स्वास्थ्य रक्षा केंद्र ने कहा कि इमारत परिसर में संक्रमितों को रखने के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। एजेंसी ने पहले ही ग्रामीण इलाके में स्थित एक हॉलीडे पार्क को संक्रमितों को रखने के लिए तैयार किया है।

गौरतलब है कि दुनिया के सभी देश जहां इससे निपटने की कोशिश में लगे हुए हैं वहीं भारत में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। रविवार को जयपुर में कोराना वायरस का एक संदिग्ध मरीज सामने आया। बताया जा रहा है कि जयपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से पीड़ित लड़का चीन में पढ़ रहा था। चीन में कोरोना वायरस से संक्रमित 769 नए केस मिले हैं जिसके साथ ही यह संख्या बढ़कर 2744 हो गई है। चीन में वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 से ज्यादा जो गई है।

