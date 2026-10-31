हूतियों ने यमन में राष्ट्रपति भवन व अदन एयरपोर्ट पर दागी मिसाइलें; मदीना पर भी किया हमला, सऊदी के लिए उड़ानें फिर बंद

यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन में राष्ट्रपति भवन परिसर और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। सऊदी गठबंधन ने मदीना की ओर बढ़ रहे ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया, जबकि हूतियों ने इन आरोपों को खारिज किया है। एयर इंडिया की सऊदी...

Dubai: यमन के हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को हमलों की नई लहर शुरू कर दी। यमन की सऊदी अरब समर्थित सरकार के मुताबिक, हूती लड़ाकों ने दक्षिणी यमन के अदन शहर में राष्ट्रपति भवन परिसर (माशीक पैलेस) और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। हालांकि, सरकार ने इन हमलों में हुए जान-माल के नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस बीच सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने दावा किया कि उसने मदीना क्षेत्र के ऊपर एक हूती ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। मदीना इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में शामिल है। यहां पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद यानी मस्जिद-ए-नबवी स्थित है। इससे पहले सऊदी अरब ने मक्का क्षेत्र में भी एक हूती ड्रोन को मार गिराने की जानकारी दी थी।



हालांकि, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के इन दावों को खारिज किया है। संगठन ने इंटरनेट पर अपने संदेश में कहा कि उसने शुक्रवार को सऊदी अरब के क्षेत्र में कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की और न ही मक्का को निशाना बनाने के लिए कोई ड्रोन भेजा। हूतियों ने सऊदी अरब के दावों को झूठा बताया है। यह पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब ने मक्का और मदीना की ओर हूती ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। इससे पहले भी सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कई बार इन पवित्र शहरों की ओर आने वाले ड्रोन को रोकने की जानकारी दी, लेकिन हूती विद्रोहियों ने हर बार हमले की कोशिश से इनकार किया।

14 नवंबर तक सऊदी अरब के लिए उड़ानें बंद

मक्का इस्लाम धर्म के अनुयायियों का सबसे पवित्र शहर है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उमरा के लिए यहां पहुंचते हैं। वहीं, मदीना में स्थित मस्जिद-ए-नबवी भी मुस्लिम समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा तनाव के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ान सेवाएं 14 नवंबर तक स्थगित रखने का फैसला किया है। दोनों विमानन कंपनियों की नियमित यात्री उड़ानें रियाद, जेद्दा और दम्मम के लिए संचालित होती थीं। उड़ानों का निलंबन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

