यूरोप में महंगाई से बेहाल जनता, पेट भरने के लिए फूड बैंकों के आगे लगी लोगों की लंबी कतारें (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः पूरी दुनिया इन दिनों महंगाई की मार झेल रही है। आर्थिकता की धुरी माने जाते यूरोप पर भी इसका गहरा असर नजर आ रहा है। इसकी ताजा मिसाल इटली में देखने को मिली जहां लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आएं है। हालात इतने खराब हैं कि इटली की आर्थिक राजधानी मिलान में भूखे लोग रोटी और दूध इकट्ठा करने के लिए फूड बैंकों के सामने लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें कि यूरोप में महंगाई दर का बढ़ना जारी है। यहां महंगाई की बढ़ती दर ने पिछले 11 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

Hungry Italians at the food bank to collect bread and milk in the economic capital of Italy. Milan, 27 August. This is Mario Draghi's Italy. pic.twitter.com/rE1b5tNByC — RadioGenova (@RadioGenova) August 28, 2022