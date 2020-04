पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को को शब-ए-बरात पर ट्वीट करना भारी पड़ गए। इस ट्वीट पर इमरान खान इतना ट्रोल हुए कि उन्‍हें अपने ट्वीट को डिलीट करना

पेशावरः पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को को शब-ए-बरात पर ट्वीट करना भारी पड़ गए। इस ट्वीट पर इमरान खान इतना ट्रोल हुए कि उन्‍हें अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ गया। दरअसल, पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री ने गुरुवार को अपने ट्वीट में कहा कि आज रात लोग शब-ए-बरात पर विशेष प्रार्थना करें। साथ ही अल्‍लाह से आशीर्वाद मांगे और बुरे कामों को माफ करने की गुजारिश करें। इस ट्वीट के बाद इमरान खान ट्विटर पर ट्रोल होना शुरू हो गए। दरअसल, पाकिस्‍तान में 8 अप्रैल की शाम को शब-ए-बरात शुरू हुआ था और आज खत्‍म हो रहा है।

Those friends who were justifying PM Imran Khan's Shab e Baraat tweet which he did today after it had passed last night, can you please tell me why he has deleted it after an hour? 😂 pic.twitter.com/bEY4BsvOYx