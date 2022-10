कनाडा में अब भारतीय छात्र नहीं कर सकते नौकरी! दूतावास ने दी ये अहम जानकारी

नेशनल डेस्क: भारत से कनाडा जाने वाले छात्रों के लिए एख जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल, कनाडा सरकार ने छात्रों के लिए एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि छात्र देश में तभी काम कर सकते हैं जब तक स्टडी शुरू न हो जाए।

भारत में मौजूद कनाडा के दूतावास ने भारतीय छात्रों को जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि आप इस सर्दियों में कनाडा जा रहे हैं, तो एक सीमा सेवा अधिकारी आपके दस्तावेज़ों की समीक्षा करेगा, जिसे दिखाने के लिए तैयार रहें कि आपके डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट ने आपको देर से आने की अनुमति दी है या फिर कि पोस्टपोर्न व प्रीपोर्न हुआ है।

(1/2) 📢 ATTN Students: If you are going to Canada this fall/winter, a border services officer will review your documents. Be prepared to show that your DLI has allowed you to arrive late OR that you have received a deferral. pic.twitter.com/JZErrv19VW — Canada in India (@CanadainIndia) October 6, 2022