इंडोनेशिया में ईंधन की कीमतों में वृद्धि के विरोध में  प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग (Video)

जकार्ताः ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद इंडोनेशियाई अधिकारियों ने सोमवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इंडोनेशिया में सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी कम किए जाने से शनिवार को ईंधन के दाम करीब 30 फीसदी तक बढ़ गए। इस सब्सिडी की वजह से इंडोनेशिया में मुद्रास्फीति दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बेहद निचले स्तर पर बनी रही है। पिछले कई हफ्तों से ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि सरकारी स्वामित्व वाली तेल एवं गैस कंपनी पर्टामिना सब्सिडी वाले पेर्टलाइट आरओएन-90 ईंधन की कीमत में भारी वृद्धि कर सकती है।

BREAKING: Protests and clashes erupt in Indonesia over high cost of living following government decision to raise fuel prices by 30% 🚨



