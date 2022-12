इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू में भयानक विस्फोट से  घर और पुल क्षतिग्रस्त, चारों तरफ फैला धुआं और राख (वीडियो)

इंटरनेशनल डेस्कः इंडोनेशिया के सबसे उंचा ज्वालामुखी माउंट सेमेरू में अचानक फटने से लावा की नदी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आसपास के इलाकों में गर्म राख और गैस के बादल छा गए हैं ।इंडोनेशिया में सोमवार को मौसम में सुधार होने के बाद बचावकर्मियों ने कुछ लोगों के जीवित बचे होने की उम्मीद में राहत और बचाव कार्य फिर से शुरू किया। मानसून की बारिश के कारण घनी आबादी वाले इस द्वीप पर ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ था।

VIDEO: Indonesia's Mount Semeru erupts and spews hot ash clouds a mile into the sky, prompting authorities to raise the volcano's alert status to the highest level pic.twitter.com/PL5JdYcxpT — AFP News Agency (@AFP) December 4, 2022