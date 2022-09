इस एंकर ने शैंपेन पीकर मनाया महारानी एलिजाबेथ की मौत का जश्न, बोले- आखिरकार नर्क में चली गई बूढ़ी औरत (VIDEO)

इंटरनेशल डेस्क: इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत से जहां एक तरफ पूरी दुनिया सदमें में हैं तो वहीं एंकर कुनेओ तालियां बजाकर महारानी की मौत पर खुशी जता रहा है। एंकर ने महारानी के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंकर का नाम सैंटियागो कुनेओ है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने एंकर को लेकर काफी नाराजगी जताई है।

Argentinian TV cracking open the bubbly live on air has done me in pic.twitter.com/KzpCVTJbYr