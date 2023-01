OMG: फुटबॉल मैच के LIVE कवरेज के दौरान स्टूडियो में अचानक आने लगी आपत्तिजनक आवाजें, वीडियो वायरल

इंटरनेशनल डेस्क: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) ने एफए कप मैच के सीधे प्रसारण के दौरान आपत्तिजनक आवाजें जारी होने को लेकर खेद जताया है । ऐसा लगता है कि यह आवाजें संभवत: किसी व्यक्ति द्वारा स्टूडियो में छिपाकर रखे मोबाइल फोन से आईं थीं। इस व्यवधान के कारण मंगलवार को मोलिनक्स स्टेडियम में वॉल्वरहैम्प्टन और लिवरपूल के बीच मैच से पहले इंग्लैंड के पूर्व स्ट्राइकर गैरी लाइनेकर द्वारा पेश किया जा रहा कवरेज बाधित हो गया था।

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023