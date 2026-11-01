ईरान का ब्रिटेन को खुला चेलेंजः ब्रिटिश रॉयल नेवी और एयरफोर्स पर लगाया आतंकी संगठन का ठप्पा, MI6 को बताया दुश्मन दल

ईरान ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स को अपने कानूनों के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी एमआई6 को शत्रु समूह बताया गया है। तेहरान ने यह कदम IRGC पर ब्रिटेन की कार्रवाई के जवाब में उठाया। ईरानी सेना ने अमेरिका को...

London: ईरान और ब्रिटेन के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार, 1 नवंबर को घोषणा की कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स को ईरानी कानून के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन की गुप्तचर संस्था एमआई6 को 'शत्रु समूह' की श्रेणी में रखा गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। मंत्रालय ने ब्रिटेन पर पिछले एक साल से ईरान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण नीतियां अपनाने का आरोप लगाया।

अमेरिका-इजराइल की मदद करने का आरोप

ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ब्रिटेन की सरकार ऐसे कदम उठा रही है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन ने अपनी जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकानों और सुविधाओं के इस्तेमाल की अनुमति देकर मदद की। ईरान ने ब्रिटेन के 13 जुलाई 2026 के उस फैसले का भी उल्लेख किया, जिसके तहत उसने अपने नए कानून के अंतर्गत ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया था।

MI6 को 'शत्रु समूह' घोषित किया

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1 नवंबर से ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी एमआई6 को ईरानी कानून के तहत 'शत्रु समूह' माना जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के खिलाफ जासूसी तथा शत्रुतापूर्ण देशों के साथ सहयोग से संबंधित कानून के प्रावधानों के तहत लिया गया है।इसके साथ ही ब्रिटेन की रॉयल नेवी और रॉयल एयरफोर्स को भी ईरान ने अपने कानून के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तेहरान ने कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और जवाबी कार्रवाई के सिद्धांत के तहत उठाए गए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इन फैसलों के परिणामों की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की होगी। हालांकि, ईरान का यह वर्गीकरण उसके घरेलू कानूनों के तहत है; इससे ब्रिटिश सेनाओं या एमआई6 की अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थिति अपने आप नहीं बदलती। ब्रिटेन ने जुलाई 2026 में नए कानून के तहत ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को सूचीबद्ध किया था। इस कानून के तहत उन विदेशी सरकारी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिन्हें ब्रिटेन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कानून के तहत ब्रिटेन में कोई भी व्यक्ति यदि IRGC की मदद करता है या उसका समर्थन करता है तो उसे अधिकतम 14 साल तक की जेल हो सकती है। ईरान ने अब ब्रिटिश सैन्य और खुफिया संस्थाओं के खिलाफ अपने कानूनों के तहत जवाबी कदम उठाया है।

ईरानी सेना की अमेरिका को चेतावनी

ब्रिटेन के खिलाफ फैसले के बीच ईरान की सेना ने अमेरिका को भी कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि यदि अमेरिका के साथ नया युद्ध शुरू होता है तो उसका दायरा पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। अल जजीरा के मुताबिक, अकरमीनिया ने ईरानी सरकारी मीडिया से कहा कि अमेरिका की ओर से किसी नए हमले का जवाब तत्काल और पहले से अधिक व्यापक तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगला युद्ध पिछले संघर्षों की तुलना में काफी लंबा चल सकता है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता के अनुसार, देश की सैन्य नीति कुछ समय पहले ही पूरी तरह रक्षात्मक रुख से आगे बढ़कर आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ चुकी है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आए हैं, जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बावजूद कतर के मध्यस्थों के जरिए बातचीत की कोशिशें जारी हैं। इसका एक प्रमुख मुद्दा होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका यदि तेहरान की शर्तें मानता है तो दो दिन के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य खोला जा सकता है। ईरान की मांगों में प्रतिबंध हटाना, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाना और विदेशों में जमा ईरानी धन जारी करना शामिल है।