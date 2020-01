इराक में ईरान द्वारा अमेरिकी सेना के दो ठिकानों पर मिसाइल हमलों में 80 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ईरान ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं इराक सेना ने भी बयान जारी कर बताया कि अमेरिकी सैनिकों के अड्डों पर किए 22 मिसाइल हमलों में कोई इराकी नहीं मारा गया। जानकारी के मुताबिक अल-असद बेस पर अमेरिकी सुरक्

बगदादः इराक में ईरान द्वारा अमेरिकी सेना के दो ठिकानों पर मिसाइल हमलों में 80 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ईरान ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं इराक सेना ने भी बयान जारी कर बताया कि अमेरिकी सैनिकों के अड्डों पर किए 22 मिसाइल हमलों में कोई इराकी नहीं मारा गया। जानकारी के मुताबिक अल-असद बेस पर अमेरिकी सुरक्षा बल के ठिकाने पर सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी ईरान के हमले की पुष्टि की है। पेंटागन ने ईरानी हमले की खबर पर मुहर लगाते हुए कहा कि इराक में हमारे दो ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। बता दें इससे पहले भी अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट हमले हो चुके हैं। यह घटनाएं ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद हो रही हैं।



अमेरिकी से युद्ध का इरादा नहीं: ईरान

ईरान ने कहा है कि इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है और यह संयुक्त राष्ट्र की घोषणापत्र के अनुरूप है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ट्वीट कर कहा,‘‘ईरान ने संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा में उस अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया जहां से हमारे नागरिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कायरतापूर्ण सशस्त्र हमला किया गया था। हम तनाव बढ़ाना या युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी भी आक्रमण के खिलाफ खुद का बचाव करेंगे।''

#WATCH: Iran launched over a dozen ballistic missiles at 5:30 p.m. (EST) on January 7 and targeted at least two Iraqi military bases hosting US military and coalition personnel at Al-Assad and Irbil, in Iraq. pic.twitter.com/xQkf9lG6AP