क़ेश्म द्वीप पर अमेरिकी हमले बाद ईरान की खुली चेतावनी- 'अब युद्ध खत्म करने का वक्त और शर्तें सिर्फ हम तय करेंगे'

ईरान ने अमेरिका पर क़ेश्म द्वीप के पास दो मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर हमले का आरोप लगाया। शुरुआती खबरों में दो मछुआरे लापता थे, लेकिन बाद में उनके मिलने की सूचना आई। मोजतबा खामेनेई ने सेना को किसी भी दुश्मन के हमले का तत्काल और बिना भौगोलिक सीमा के...

Tehran: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने होर्मोजगान प्रांत के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि शनिवार सुबह अमेरिका ने क़ेश्म द्वीप के पास दो मछली पकड़ने वाली नौकाओं को निशाना बनाया। अधिकारियों के मुताबिक, घटना के समय नौकाओं पर चार लोग सवार थे। शुरुआती जानकारी में दो मछुआरों के लापता होने और एक के घायल होने की बात कही गई थी। अमेरिका ने तत्काल इस हमले की पुष्टि नहीं की। शुरुआती रिपोर्टों के बाद क़ेश्म के मछुआरा समुदाय के प्रमुख अली इस्लामी रामचाही ने बताया कि लापता दोनों मछुआरे मिल गए हैं और वापस लौट रहे हैं। उनके अनुसार, महमूद पंजेह और उनका बेटा सुरक्षित मिले। वहीं, मेहरजाद पंजेह के दोनों पैरों में चोट आई, जबकि उनके भाई मेहरान को समुद्र में मौजूद अन्य नौकाओं ने बचाया।





हालांकि, हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने का दावा अभी ईरानी पक्ष की ओर से किया गया है। वाशिंगटन की ओर से इसकी स्वतंत्र पुष्टि या विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस घटनाक्रम के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने देश के शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ बैठक में सशस्त्र बलों को किसी भी संभावित दुश्मन के खतरे का तत्काल और प्रभावी जवाब देने का निर्देश दिया। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक, खामेनेई ने कहा कि किसी भी स्तर या प्रकार के खतरे का जवाब बिना भौगोलिक सीमा के दिया जाना चाहिए। उन्होंने सैन्य कमांडरों को अमेरिका और इजराइल के ठिकानों तथा संसाधनों को निशाने की जद में लाने के लिए सैन्य लक्ष्य सूची को अद्यतन करने का आदेश भी दिया। उन्होंने हथियारों और गोला-बारूद का उत्पादन बढ़ाने, सैन्य खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने और देश की रक्षा क्षमता विकसित करने पर भी जोर दिया। खामेनेई ने चेतावनी दी कि यदि दुश्मन दोबारा सैन्य या आतंकी हमले करते हैं, तो युद्ध कब और किन शर्तों पर समाप्त होगा, यह ईरान की सेना और जनता तय करेगी।



यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी 2026 में शुरू हुए संघर्ष के बाद से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर संकेत देते रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान पर नए हमले के विकल्पों पर चर्चा हुई है। रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप के सामने संभावित कार्रवाई के विकल्प रखे हैं। इजराइल में भी ईरान को लेकर सैन्य तैयारियों और अमेरिका के साथ संभावित कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, नए हमले का कोई अंतिम फैसला या आधिकारिक समय-सारणी सार्वजनिक नहीं हुई है।

