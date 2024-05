नेशनल डेस्क: हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति की मौत की खबर सामने आई है। खोज और बचाव टीमों की प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और विदेश मंत्री होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन सहित हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई है।

🇮🇷 BREAKING: IRANIAN PRESIDENT DEAD IN HELICOPTER CRASH



Initial reports from search-and-rescue teams indicate that all passengers on board the helicopter, including Iranian President Ebrahim Raisi and Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian, have died in the crash.



