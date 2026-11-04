इजराइली राष्ट्रपति ने चुनाव नतीजे किए स्वीकार; नेतन्याहू का संसदीय बहुमत समाप्त, सत्ता की चाबी अब अरब पार्टियों के हाथ

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव के प्रमाणित नतीजे स्वीकार कर सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग को धांधली का कोई सबूत नहीं मिला। नेतन्याहू और विपक्षी गादी आइजेनकोट दोनों बहुमत से दूर हैं। छोटी पार्टियों का समर्थन तय करेगा कि...

Jerusalem: इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने बुधवार को पिछले हफ्ते हुए मतदान के प्रमाणित नतीजों को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी, पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट की पार्टी दोनों में से किसी को भी संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब दोनों पक्ष छोटी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर नई सरकार बनाने के लिए कड़ी बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले, इजराइल के चुनाव आयोग ने कहा कि उसे पिछले हफ्ते हुए मतदान में कोई धांधली नहीं मिली है। इससे नतीजों को गलत साबित करने की नेतन्याहू की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। नेतन्याहू और उनके समर्थकों ने बार-बार बिना किसी सबूत के यह दावा किया है कि अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों ने चुनाव "चुरा" लिया है, और हो सकता है कि इसमें उन्हें विदेशी मदद भी मिली हो।

परिणामों से पता चला कि नेतन्याहू के धार्मिक-राष्ट्रवादी गुट ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है, जबकि अरब-नेतृत्व वाले दलों को काफी फायदा हुआ है। आयोग ने एक बयान में कहा, "समीक्षा में ऐसी किसी भी अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर आंच आई हो या नतीजों पर कोई असर पड़ा हो।" चुनाव समिति के कार्यवाहक निदेशक, डीन लिवने ने कहा कि उनकी जांच में हर शिकायत की "अलग-अलग और बारीकी से" पड़ताल की गई, लेकिन चुनाव परिणामों के अमान्य होने के आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। लिवने ने आगे कहा कि ये नतीजे, जिन्हें बुधवार को औपचारिक रूप से प्रमाणित किया जाना है, "मतदाताओं द्वारा मतदान के दौरान किए गए विकल्पों को सही ढंग से दर्शाते हैं।"

चुनाव समिति के एक प्रवक्ता के अनुसार, चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों को लेकर शिन बेट खुफिया सेवा द्वारा एक अलग जांच की जा रही है। चुनाव समिति ने कहा है कि हालांकि ये आरोप गंभीर हैं कि विदेशी ताकतों ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की , लेकिन उनका मानना ​​है कि इस तरह के किसी भी हस्तक्षेप का चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। समिति के प्रमुख, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति नोम सोहलबर्ग ने रविवार को कहा, "हमारा मानना ​​है कि अगर ये संदेह सही भी साबित होते हैं, तो भी इससे चुनाव प्रक्रिया या कुल मिलाकर चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आएगी।" नेतन्याहू के अभियान दल ने टिप्पणी के अनुरोध पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

प्रमाणित चुनाव परिणाम मिलने के बाद इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग अब संसद के लिए चुनी गई सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात शुरू करेंगे। दो दिन तक विचार-विमर्श के बाद वह उस उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे जिसके पास गठबंधन बनाने की सबसे बेहतर संभावना होगी। इसके लिए संभावित उम्मीदवारों में नेतन्याहू या उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी और विपक्ष के नेता गादी आइजेनकोट शामिल हैं। न तो नेतन्याहू के गुट को और न ही आइजेनकोट के सहयोगियों के गुट को नयी सरकार बनाने के लिए जरूरी संसदीय बहुमत मिला है। इससे इन दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच या फिर आइजेनकोट और कुछ अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावना बन गई है। अगर इनमें से कोई भी नेता सरकार नहीं बना पाता है तो अगले साल की शुरुआत में देश में फिर से चुनाव कराए जाएंगे।