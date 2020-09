फ्रांस में छपे एक विवादित कार्टून का मुद्दा उठाते हुए जैश ए मोहम्मद एक बार फिर पाकिस्तान में सक्रिय हो गया है। यह दावा किया है पाकिस्तान...

पेशावरः फ्रांस में छपे एक विवादित कार्टून का मुद्दा उठाते हुए जैश ए मोहम्मद एक बार फिर पाकिस्तान में सक्रिय हो गया है। यह दावा किया है पाकिस्तान के ही एक प्रसिद्ध पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने। सिद्दीकी ने अपने ट्ववीटर पर पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहे एक प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा जैश ए मोहम्मद एक बार फिर पाकिस्तान में सक्रिय। इस बार फ्रांस में तथाकथित #blasphemous कार्टून का मुद्दे आड़ में आतंकी संगठन पैर पसार रहा है । उन्होंने लिखा कि आखिर कब तक पाकिस्तान और मुसलमानों के बीच ऐसे लुकाछिपी का खेल चलता रहेगा।

पैगंबर मोहम्मद को चित्रित करने वाले कार्टून को फिर से दिखाने के लिए हजारों पाकिस्तानी सड़कों पर उतर आए हैं । और हैरानी की बात यह हैा कि इन प्रदर्शनों में आतंकवादी समूह भी भाग लेते दिख रहे हैं। बता दें कि फ्रांस की मैगजीन शार्ली हेब्डो में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून फिर से प्रकाशित करने के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान में विरोध-प्रदर्शन हुो रहे हैं । पिछले सप्ताह, फ्रांस की व्यंग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्डो ने पैगंबर मोहम्मद के उन विवादित कार्टूनों को फिर से छापा है जिसे लेकर साल 2015 में उसके दफ्तर को आंतकी हमले का निशाना बनाया गया था।

Jaish e Mohammad has once again resurfaced in Pakistan.



This time taking up the issue of so called #blasphemous cartoons in France reprinted by #CharlieHebdo.



For how long will such military proxies continue to radicalize Pakistan and Muslims?



