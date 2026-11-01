ट्रंप को कोर्ट से झटका, 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' और रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ 10 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा खारिज

एक संघीय जज ने शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' और मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ दायर 10 अरब डॉलर का मुकदमा खारिज कर दिया। जज ने कहा कि ट्रंप "कमजोर आधार पर" (बिना किसी ठोस सबूत के) यह मुकदमा लड़ रहे थे। यह मामला जेफ्री...

मियामी : एक संघीय जज ने शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' और मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ दायर 10 अरब डॉलर का मुकदमा खारिज कर दिया। जज ने कहा कि ट्रंप "कमजोर आधार पर" (बिना किसी ठोस सबूत के) यह मुकदमा लड़ रहे थे। यह मामला जेफ्री एपस्टीन के साथ ट्रंप के संबंधों पर छपी एक रिपोर्ट से जुड़ा था। मियामी में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज डैरिन गेल्स ने इस मुकदमे को 'स्थायी रूप से' (with prejudice) खारिज कर दिया। जज ने कहा कि ट्रंप यह साबित नहीं कर पाए कि प्रतिवादियों ने कानून के अनुसार 'दुर्भावनापूर्ण इरादे' (actual malice) से उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे। फैसले में कहा गया है कि इस मुकदमे के जरिए 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की खोजी पत्रकारिता में जानबूझकर कमियां निकालने की कोशिश की गई थी।

जब कोई मुकदमा 'स्थायी रूप से' (with prejudice) खारिज कर दिया जाता है, तो उसे दोबारा दायर नहीं किया जा सकता; यह फैसला अंतिम और अटल होता है। यह फैसला ट्रंप और उनके प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान समाचार संगठनों के साथ टकराव का रुख अपनाया है। 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' के अलावा ट्रंप बीबीसी, 'द एसोसिएटेड प्रेस' (AP) और हाल ही में CNN, MSNBC और पोलिटिको (Politico) जैसे मीडिया संस्थानों के साथ भी कानूनी विवादों में उलझे हुए हैं। इन संस्थानों ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया है क्योंकि सितंबर के मध्य में ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया था और अब वे वहां फिर से प्रवेश की मांग कर रहे हैं।

ट्रंप अक्सर उन मीडिया संस्थानों की आलोचना करते हैं जो उन्हें पसंद न आने वाली बातें लिखते हैं। वे अक्सर इन्हें "फेक न्यूज" (झूठी खबरें) कहते हैं और इनके पत्रकारों का अपमान भी करते हैं। व्हाइट हाउस ने शनिवार को आए इस फैसले पर तुरंत कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही AP के टिप्पणी मांगने के अनुरोध का कोई जवाब दिया। ट्रंप ने रिपोर्टिंग को 'दुर्भावनापूर्ण' बताया: 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' के खिलाफ यह मुकदमा पिछले साल छपी एक रिपोर्ट को लेकर था। इस रिपोर्ट में एक यौन-संकेत वाले पत्र और एक चित्र का जिक्र था, जिस पर कथित तौर पर ट्रंप का नाम लिखा था। यह सामग्री 2003 में एपस्टीन के 50वें जन्मदिन के लिए तैयार किए गए एक एल्बम में शामिल थी।

बताया जाता है कि यह पत्र ब्रिटिश सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल ने एपस्टीन के जन्मदिन के एल्बम के लिए इकट्ठा किया था। यह घटना एपस्टीन की 2006 में हुई पहली गिरफ्तारी और उसके बाद ट्रंप के साथ उनके रिश्ते खराब होने से कई साल पहले की है। अखबार के अनुसार ट्रम्प के नाम वाले इस पत्र में एक नग्न महिला की हाथ से बनी आकृति के भीतर कुछ लिखा गया है। पत्र के अंत में लिखा है, 'जन्मदिन मुबारक हो - और आने वाला हर दिन एक और शानदार रहस्य लेकर आए।'

ट्रम्प ने इसे लिखने से इनकार किया और इस खबर को "झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक" बताया। मियामी की एक संघीय अदालत में दायर मुकदमे में अखबार और उसके पत्रकारों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने "जानबूझकर और लापरवाही से" कई "झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनक बयान" छापे हैं। मुकदमे में कहा गया है कि इससे राष्ट्रपति को "भारी वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान" हुआ है।

अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में एपस्टीन ने आत्महत्या कर ली थी। वह उस समय संघीय सेक्स ट्रैफिकिंग (यौन तस्करी) के आरोपों में मुकदमे का इंतजार कर रहे थे। मुकदमा एक बार खारिज हुआ, फिर दोबारा दायर किया गया। अप्रैल में जज गेल्स ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रम्प यह साबित नहीं कर पाए कि लेख दुर्भावनापूर्ण इरादे से छापा गया था। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति को एक संशोधित शिकायत (amended complaint) दायर करने का मौका दिया, जिसे ट्रम्प ने मई में दाखिल किया।

शनिवार के फैसले में जज ने 1964 के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले (न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी बनाम सुलिवन) का हवाला दिया। इस फैसले के कारण सार्वजनिक हस्तियों के लिए मानहानि के मुकदमे जीतना मुश्किल हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब यह साबित करना जरूरी होता है कि मीडिया संस्थान ने जानबूझकर कुछ गलत छापा है या सच्चाई के प्रति घोर लापरवाही बरती है।

जज गेल्स ने लिखा, 'संशोधित शिकायत में 'वास्तविक दुर्भावना' (actual malice) को साबित करने वाले पर्याप्त तर्क नहीं हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'दुर्भावना के आरोप केवल निष्कर्ष मात्र हैं, अस्पष्ट हैं, कभी-कभी लेख की बातों से मेल नहीं खाते और अक्सर इस सवाल से अप्रासंगिक हैं कि क्या प्रतिवादियों को पता था (या पता होना चाहिए था) कि लेख में दिए गए बयान झूठे हो सकते हैं।' जज ने यह भी कहा कि अखबार ने ट्रम्प के खंडन को नजरअंदाज नहीं किया या उसे कम करके नहीं दिखाया, "बल्कि, उन्होंने पाठकों को बताया कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस पत्र को फर्जी बताया है और इसे लिखने से इनकार किया है।' जज गेल्स ने यह भी कहा कि मुकदमे में लगाए गए कई अन्य आरोपों में कोई दम नहीं है।