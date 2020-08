लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए जोरदार धमाकों ने सबको हिलाकर रख दिया। 15 मिनट के अंदर देखते ही देखते पूरे शहर की गलियां धुएं से भर गईं। गाड़ियों के शीशे और इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। इस भीषण विस्फोट में कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई जबकि 4000 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए।

इंटरनेशनल डेस्कः लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए जोरदार धमाकों ने सबको हिलाकर रख दिया। 15 मिनट के अंदर देखते ही देखते पूरे शहर की गलियां धुएं से भर गईं। गाड़ियों के शीशे और इमारतों की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। इस भीषण विस्फोट में कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई जबकि 4000 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। घटना के जो वीडियो सामने आए वे दिल दहला देने वाले थे। पहले सफेद धुएं का ऊंचा सा गुबार पूरे आसमान में फैल गया अल-जजीरा टेलीविजन चैनल ने लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी।

This guy was easily 1.5 to 2 miles away!!

Rip to the person that captured this closeup. It was a livestream. This just so scary.#Beirut #بيروت #Lebanon #BeirutBlast #لبنان pic.twitter.com/R56AHqziiV