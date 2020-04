कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में डर का माहौल है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 2,082,372 हो गई है. वहीं इस वायरस से अब तक कुल 134,560 लोगों की मौत हो गई है।

लंदनः कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में डर का माहौल है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 2,082,372 हो गई है. वहीं इस वायरस से अब तक कुल 134,560 लोगों की मौत हो गई है। इस संकट की घड़ी में डॉक्टर अपने परिवार से दूर रहकर सुपरहीरो बनकर दूसरों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बाप बेटी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आपकी आंखों में भी पानी आ जाएगा।

