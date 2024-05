Report: ज्यादा शराब पीने की लत छुड़ा सकती "जादुई मशरूम", जानें कैसे करती है कमाल

लंदनः एक नए शोध के अनुसार मैजिक मशरूम शराब की बुरी लत छुड़वा सकती है। एक रिसर्स में शोधकर्ताओं ने पाया कि जादुई मशरूम में पाए जाने वाले हेलुसीनोजेनिक रसायन, साइलोसाइबिन का उपयोग सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करने के लिए किया जा सकता है। ये शराब पीने के आवेग को नियंत्रित करते हैं, जिससे वैज्ञानिक शराब को रासायनिक रूप से हल करने के करीब एक कदम आगे बढ़ गए हैं।

प्रोफेसर मिकेल नासिला के अनुसार अगली चुनौती यह पता लगाने की होगी कि रसायन को कैसे अनुकूलित किया जाए ताकि यह मतिभ्रम पैदा किए बिना रिसेप्टर्स को अवरुद्ध कर दे। उन्होंने कहा कि "ये परिणाम बहुत मौलिक हैं क्योंकि वे दर्शाते हैं कि साइलोसाइबिन मस्तिष्क के आधार पर जीन अभिव्यक्ति पर अलग-अलग कार्य करता है।" नए शोध में पाया गया कि मैजिक मशरूम जिसे साइकेडेलिक मशरूम भी कहा जाता है, खाने से शराब की लत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अध्ययन में पाया गया कि साइकेडेलिक मशरूम में एक यौगिक ने भारी शराब पीने वालों को शराब की लत कम करने या साइलोसाइबिन के सबसे कठोर परीक्षण में पूरी तरह से छोड़ने में मदद की।

Researchers discovered the hallucinogenic chemical, psilocybin, found in magic mushrooms can be used to block serotonin receptors that regulate the impulse to drink alcohol, taking scientists a step closer to chemically solving alcoholism.… pic.twitter.com/3q8qzY9Jiq