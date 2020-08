गलत फैसलों और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब कश्मीर के नए राजनीतिक नक्‍शे को लेकर अपने ही घर में घिरे हुए हैं। विपक्षी दल ने इमरान ...

पेशावरः गलत फैसलों और विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब कश्मीर के नए राजनीतिक नक्‍शे को लेकर अपने ही घर में घिरे हुए हैं। विपक्षी दल ने इमरान पर निशाना साधते हुए इसे उनका राजनीतिक दुष्‍प्रचार बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्‍तानी लोगों ने भी इस मुद्दे पर इमरान की आलोचना करना शुरू दी है। ऐसे ही एक पाकिस्‍तानी ने जब टिकटॉक पर कश्‍मीर के नए नक्‍शे की आलोचना की तो उसे पुलिस ने जमकर पीटा और जेल में डाल दिया।

For Non punjabi



"Handsome PM, if you can't get Kashmir by changing the (Naksha) Map then change your (Nasha) Dope" pic.twitter.com/pXXStGk2t8