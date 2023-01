नेपाल संसद से PM के निकलते ही युवक ने खुद को लगा ली आग, मौत का भयानक वीडियो आया सामने

इंटरनेशनल डेस्कः नेपाल में संसद भवन के सामने आत्मदाह का भयावह मामला सामने आया है। संसद की कार्रवाई के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भवन से बाहर निकले एक युवक ने खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगा ली। बुरी तरह जल चुके युवक प्रेम प्रसाद आचार्य की मौत हो गई। वह इल्लम जिले का रहने वाला बताया जाा रहा है।

Protesting the inflation , a young boy set fire 🔥in front of the parliament building by carrying petrol on his body #Nepal #sansadBhavan #katmandu pic.twitter.com/JGg3gvbpaM