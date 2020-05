इंटरनेशनल डेस्कः कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। बढ़ते संक्रमण मामलो के बीच कई देशों के एक्सपर्ट टीके की तलाश में हैं लेकिन इसी बीच अमेरिका की मॉडर्ना (Moderna Inc.) कंपनी का दावा है कि उसका पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हुआ है। इसकी वैक्सीन के जरिए शरीर में एंटीबॉडीज बन रही हैं, जो वायरस के हमले को काफी कमजोर बना देती हैं। हालांकि ये पहला ट्रायल छोटे से ग्रुप पर किया गया है लेकिन डर के इस माहौल में ये पहली बड़ी खबर मानी जा रही है।

