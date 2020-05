दुनियाभर में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में 6600 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इस दौरान लगभग 78,000 संक्रमित सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नए आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोरोना के 77,965 नए मामले सामने आए हैं जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,248

Stories You May Like